Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck; Kr.

15.11.2021 - 21.11.2021

Am Montag, den 15.11.2021 bestellte eine 42-jährige Frau aus Bartshausen, über ebay-Kleinanzeigen, bei einem Anbieter, eine Switch-Konsole im Wert von 155,- Euro. Nachdem sie den geforderten Preis überwiesen hatte, hörte sie von dem bislang noch unbekannten Verkäufer nichts mehr. Die Konsole wurde nicht geliefert. Da sie aber so eine Konsole unbedingt haben wollte, ersteigerte sie dann am 21.11.2021, über das gleiche Portal, eine weitere für 190,-Euro. Auch diese wurde bis zum heutigen Tag nicht geliefert. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich zwei Ermittlungsverfahren gegen die noch unbekannten Verkäufer wegen Warenbetruges eingeleitet.

