POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - mehrere Personen verletzt - Pressemeldung Nr. 1

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr ereignete sich auf der B 45 zwischen Meckesheim und Mauer ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden dabei auch mehrere Personen verletzt. Über Art und Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts Näheres bekannt. Die Versorgung der Verletzten und Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern an. Die Fahrbahn der B 45 ist aktuell in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.

