Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gartenhauseinbrecher wiedererkannt

Römerberg (ots)

Am Samstagnachmittag meldete eine Kundin eines Einkaufmarktes in Römerberg, dass sie hier einen Mann wiedererkannt habe, der wenige Wochen zuvor in den Schuppen ihres Wohnhauses eingebrochen war. Bei der Befragung durch die Polizeibeamten vor Ort räumte der 36-jährige Mann die Tat ein und gab an, mehrere dort entwendete Gegenstände noch zu Hause zu haben. Dies bestätigte sich, woraufhin diese an ihre rechtmäßige Besitzerin wieder ausgehändigt werden konnten. Allerdings wurden die Polizisten stutzig, als sie das hochwertige E-Bike sahen, welches der Beschuldigte mit sich führte. Nachdem er anfangs angab, dieses gefunden zu haben, stellte sich bei weiteren Ermittlungen heraus, dass dieses ebenfalls gestohlen war. So konnte letztlich auch dieses Rad seinem glücklichen Eigentümer wieder zugeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell