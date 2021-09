Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 20.00 Uhr, führten Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Salierstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 24-jährigen Fahrer konnten im Laufe der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte einen kürzlich stattgefundenen Drogenkonsum. Um die genaue Drogenbeeinflussung des Fahrers festzustellen, wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR zzgl. Verfahrenskosten, sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die zuständige Führerscheinstelle wird informiert, die weitere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit veranlassen kann. Zur Verhinderung einer weiteren Fahrt wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel bis zur Nüchternheit sichergestellt.

