Polizei Mettmann

POL-ME: Mit Baumstämmen beladener Sattelzug auf Waldweg verunglückt - 2109010 - Ratingen

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung am Donnerstag, 02. September 2021 berichtet hat (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5009208), verunglückte am frühen Mittwochabend (01. September 2021) ein mit Baumstämmen beladener Sattelzug auf einem Waldweg südöstlich von Ratingen-Eggerscheidt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 85.000 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 18:15 Uhr erhielten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf einem Waldweg in Ratingen-Eggerscheidt. Südlich der Straße "Zum Schwarzebruch" stellten die Beamten auf einem schmalen und mit Schotter ausgelegtem Waldweg einen verunfallten Sattelzug fest. Der Fahrer des mit Baumstämmen beladenen Lastkraftwagens gab an, dass er in einer engen Rechtskurve habe rangieren müssen, um diese befahren zu können. Hierbei sei das vom Regen aufgeweichte Erdreich rechtsseitig weggebrochen und der gesamte Sattelzug sei in den angrenzenden Graben gerutscht und umgekippt.

Glücklicherweise wurde der 52-jährige Fahrer nur leicht verletzt. Selbstständig konnte er sich aus dem Führerhaus befreien und die Rettungskräfte informieren. Da die Bergung des Lastkraftwagen aufgrund der Ladung sowie der Einsatzörtlichkeit für die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine besondere Herausforderung darstellte, wurden die Bergungsarbeiten in der Nacht eingestellt und auf den heutigen Donnerstag (02. September 2021) vertagt.

Die Polizei leitete eine Verkehrsunfallanzeige ein und schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 80.000 Euro. Der Flurschaden wird mit circa 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell