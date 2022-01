Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220105.2 Hemmingstedt: Drei Weihnachtsstrahler entwendet

Hemmingstedt (ots)

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten- so oder so ähnlich wird ein unbekannter Täter gedacht haben, als er drei Weihnachtsstrahler nach Silvester entwendete. Der 66jährige Hausbewohner in der Meldorfer Straße stellte jedenfalls beim Abbau seiner Weihnachtsbeleuchtung am Montagmorgen fest, dass die Strahler vor seinem Haus fehlten. Der Schaden beläuft sich auf circa 200EUR.

