Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220104.5 Beidenfleth: Zeugen nach Einbruch gesucht

Beidenfleth (ots)

Seit Weihnachten bis gestern ist es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte und in eine Wohnung in Beidenfleth gekommen. Beute machte der Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen keine, richtete allerdings einen Sachschaden an.

Im Zeitraum vom 23. Dezember 2021, 14.00 Uhr, bis zum 3. Januar 2022, 0.30 Uhr, suchte ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Unteres Dorf eine Wohnung und einen Kindergarten heim. Über die Eingangstüren gelangte der Einbrecher in die jeweiligen Räumlichkeiten und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von tausend Euro an. Stehlgut nahm der Täter offenbar nicht mit.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

