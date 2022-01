Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220104.4 Itzehoe: Brennende Mülltonnen an der Volkshochschule -Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Montag um 19.09 Uhr bemerkte eine Itzehoerin beim Spaziergang mit ihrem Hund einen Mülltonnenbrand an der Volkshochschule in der Georg-Löck-Straße. Die alarmierte Feuerwehr konnte zwei Rollcontainer mit Papiermüll und eine Biomülltonne im Vollbrand ablöschen. Am angrenzenden Gebäude wurde durch die Hitzeeinwirkung ein Kellerfenster beschädigt. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Brand in den Mülltonnen gelegt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, um einen Anruf unter 04821-6020

