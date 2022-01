Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220104.1 Heide: Kellerbrand im Häuserblock

Heide (ots)

Am Montagmittag wurde ein Feuer in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Gorch-Fock-Straße festgestellt. Während der Löscharbeiten wurden die Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Eine Person wurde mit einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus weiterbehandelt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

