Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220103.7 Elmshorn: Nachmeldung zur Körperverletzung am "Duplex"

Elmshorn (ots)

Zur Auseinandersetzung am Morgen des ersten Weihnachtstages vor der Diskothek "Duplex "werden aktuell noch Zeugen gesucht. Bestätigt werden konnte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein 30jähriger Hamburger Schnitt-/bzw. Stichverletzungen im Oberkörper erlitten hat. Dieser begab sich selbständig in ein Hamburger Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Hier wurde nun die Auseinandersetzung bekannt. Der Hamburger konnte nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell