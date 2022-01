Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220103.6 Brunsbüttel: Mobile Toilettenkabine gesprengt

Brunsbüttel (ots)

Am Neujahrstag endeckten Polizeibeamte in der Westertweute eine komplett zerstörte und auseinandergeborstene Mobiltoilette. Diese stand ursprünglich am Wanderweg zum Elbdeich neben dem Aufenthaltscontainer der Deichpfleger. Einzelne Plastiksplitter konnten noch in circa 30 Metern Entfernung vorgefunden werden, was die Vermutung einer Zerstörung durch Knallkörper nahelegt. Anwohner haben in der Silvesternacht insgesamt fünf sehr starke Explosionen wahrgenommen, Berichte über mögliche Tatverdächtige gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell