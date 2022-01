Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220103.3 Itzehoe: Verfahren wegen Trunkenheit

Itzehoe (ots)

Am Sonntagabend erging ein Hinweis über eine Trunkenheitsfahrt an die Polizeiwache. Bei der Überprüfung eines 68jährigen Itzehoers an seiner Wohnanschrift konnte das Fahrzeug sowie der Fahrer überprüft werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheines und eine Blutprobenentnahme. Den Itzehoer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

