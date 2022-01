Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220101.1 Einsatzlage zum Jahreswechsel im Kreis Steinburg und Dithmarschen

Steinburg/Dithmarschen (ots)

Der Jahreswechsel verlief für die Einsatzkräfte durch die coronabedingten Einschränkungen verhältnismäßig ruhig ab. Für den Zeitraum vom 31.12.21 ab 18 Uhr bis zum 01.01.22 bis 6 Uhr arbeiteten Polizeibeamte im Bereich der Polizeidirektion Itzehoe insgesamt 102 Einsätze ab.

Im Kreis Dithmarschen wurden insgesamt 41 Einsätze bewältigt. Gegen Mitternacht musste ein 22jähriger Meldorfer mit einer schweren Augenverletzung ins UK Eppendorf transportiert werden. Beim Entzünden einer Feuerwerksbatterie in der Österstraße in Meldorf setzte diese ohne Zeitverzögerung um, so dass die erste Treibladung direkt in das Gesicht des jungen Mannes schoss. Mit dem Verlust des Auges ist zu rechnen.

Im Kreis Steinburg kam es über den Jahreswechsel zu 61 Einsätzen. In Reher versuchten in den frühen Morgenstunden an der Hauptstraße unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten mit einem Polenböller aufzusprengen. Dieser Versuch misslang jedoch. In Horst nutzten unbekannte Einbrecher die Abendstunden, um in zwei Parteien einer Doppelhaushälfte im Beckerskamp einzubrechen. Im rückwärtigen Bereich des Objektes wurde im Schutz der Dunkelheit jeweils ein Küchenfenster- und eine Wohnzimmertür aufgehebelt und im Inneren der Wohnparteien nach Wertgegenständen gesucht. Was im Einzelnen entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell