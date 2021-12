Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211230.3 Elmshorn: Schlägerei vor dem "Duplex" am Morgen nach Heiligabend - Zeugen gesucht!

Elmshorn (ots)

Am 25.12.21 gegen 6 Uhr kam es vor der Diskothek "Duplex" zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Kurz vor diesem Streit sollen sich noch zwei Mädchen in dem Bereich aufgehalten und mit den Personen gesprochen haben. Auch Taxifahrer sollen in der Nähe des Duplex gewartet haben. Die Polizei bittet diese Mädchen und andere Personen, die etwas zur Sachverhaltsklärung beitragen können, sich bei der Polizei unter 04821-6020 zu melden.

