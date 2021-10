Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Motorrad beim Abbiegen übersehen

Gevelsberg (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Asker Straße leicht verletzt. Eine 48-jährige Breckerfelderin fuhr auf der Asker Straße in Richtung Hagener Straße. An der Kreuzung am Sinnerhoop wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-jährige Wittener leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

