Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Schulbus

Bild-Infos

Download

Sellerich (Herscheid) (ots)

Am Mittwoch, den 01.09.2021, kam es gegen 13:30 Uhr in der Dorfstraße in Sellerich, Ortsteil Herscheid, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Traktor. Hierbei kollidierte die Ballengabel des Traktors mit dem seitlichen Dach des Schulbusses. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während des Verkehrsunfalls befanden sich neben dem Busfahrer etwa 70 Schulkinder an Bord. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch die Schulkinder blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die weitere Verbringung der Schulkinder wurde sowohl eigeninitiativ, als auch durch das beteiligte Busunternehmen veranlasst.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell