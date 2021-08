Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

Am 31.08.2021, in der Zeit zwischen 15.40 - 16.00 h, wurde ein im Stadtgebiet Prüm im Fuhrweg abgestellter PKW durch einen vorbeifahrenden, vermutlich hellen/weißen PKW, an der Fahrerseite beschädigt. Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

