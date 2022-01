Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220103.1 Wewelsfleth: Gekentertes Sportboot

Wewelsfleth (ots)

Am Sonntagmorgen erhielt das Wasserschutzpolizei Brunsbüttel Kenntnis, dass im Sportboothafen Wewelsfleth ein Sportboot gekentert ist und dort Betriebsstoffe austreten. Das etwa 15 Meter lange Sportboot war bei Eintreffen der Beamten bereits am Anleger gesunken und hatte eine starke Schlagseite. Durch austretende Betriebsstoffe in unbekannter Menge aus dem Sportboot kam es zu einer Gewässerverunreinigung, welche sich durch den Strom des Hochwassers in der Stör verteilten. Die Feuerwehr sicherte das Sportboot und verhinderte einen Austritt weiterer Betriebsstoffe. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

