Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220103.4 Lägerdorf/Rethwisch: Weitere Wohnungseinbrüche zum Jahresanfang gemeldet

Lägerdorf/Rethwisch (ots)

Nachdem an Neujahr bereits über einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Horst berichtet wurde, kam es zu weiteren Einbrüchen. In Rethwisch wurde bei einem Einfamilienhaus im Maschweg das Wohnzimmerfenster aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Es kam zum Diebstahl von Schmuck und diversen Kleidungsstücken. In Lägerdorf suchten Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Breitenburger Straße auf. Nach Aufhebeln eines Fensters neben der Eingangstür durchsuchten unbekannte Täter die Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet. Eine abschließende Aufzählung des Stehlgutes liegt derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell