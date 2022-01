Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220104.6 Brunsbüttel: Verstoß gegen Marpol-Regeln

Brunsbüttel (ots)

Bei einer Kontrolle eines Massengutschiffes im Elbehafen haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel am Montag Verstöße festgestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer US-Dollar und Euro einbehalten.

Die Polizisten checkten die "Atlantic Island", Heimathafen Panama, hinsichtlich der Einhaltung der internationalen Vorschriften. Bei der Überprüfung der Regeln des Marpol Übereinkommens stellten sie fest, dass über die an Bord befindliche Abwasseraufbereitungsanlage ungereinigtes Abwasser in die See gelangte. Insgesamt wurden etwa 8.200 Liter ungereinigtes Toilettenwasser in das Meer entsorgt. Ein weiteres Einleiten untersagten die Beamten, eine Klärung mit der Klassifikationsgesellschaft sollte erfolgen. Zudem erhielt die Berufsgenossenschaft für Verkehr und Transportwirtschaft Kenntnis.

Des Weiteren beanstandeten die Polizisten, dass eine erforderliche Kalkulation und Dokumentation der Umstellung der Hilfsmaschine und des Boilers nicht erfolgt war. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie bekam telefonisch hiervon Kenntnis und ordnete die Einbehaltung von insgesamt 11.140 Euro von dem Kapitän und 12.740 US-Dollar von dem Leitenden Ingenieur an.

Auf die Verantwortlichen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell