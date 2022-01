Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220105.1 Burg: Gullydeckel auf Fahrbahn gelegt-Fahrzeug beschädigt-Zeugen gesucht

Burg (ots)

Am Mittwochmorgen meldete sich eine 56jährigen Burgerin bei der Polizei, nachdem sie mit ihrem Auto in der Straße Norderende gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Gullydeckel gefahren sei. Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt und eine Türleiste abgerissen. Am Unfallort entdeckten Polizeibeamte, dass zwei Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt wurden. Wer diese gefährliche Aktion getätigt hat und aus welchen Grund ist nun Hintergrund eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04825-7799880 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell