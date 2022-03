Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: 10.000 Euro Sachschaden bei Kollision

10.000 Euro Sachschaden entstanden bei der Kollision zwischen einem Suzuki und einem Opel am Mittwochmittag in Öhringen. An der Kreuzung der Albert-Schweitzer-Straße mit der Münzstraße stießen die Fahrzeuge gegen 13.30 Uhr zusammen. Ein 59-Jähriger war mit seinem Suzuki auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Münzstraße unterwegs und prallte gegen den Opel Crossland eines 67-Jährigen, der von der Münzstraße in Richtung Pfedelbacher Straße fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Öhringen: Parkrempler - Tor beschädigt

Einen Schaden in dreistelliger Höhe hat der Besitzer eines Garagentores aus Öhringen wegen einer unbekannten Person. Die Person beschädigt zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 8.30 Uhr am Mittwoch vermutlich beim Rangieren oder Parken mit ihrem Fahrzeug das Tor in einem Hinterhof in der Pfedelbacher Straße. . Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr die Person davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell