POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.03.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Nach Unfall mit Baum kollidiert

Eine 54-Jährige prallte am Mittwochnachmittag in Heilbronn-Biberach mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Die Frau fuhr auf der Kreisstraße 9560 und kam gegen 12.30 Uhr vermutlich aufgrund von Sekundenschlag nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr ihr Seat eine Böschung hinunter und kollidierte mit dem Baum. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Neckarwestheim: Schwer verletzt nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch bei neckarwestheim wurde eine 22-Jährige schwer verletzt. Die Frau befuhr gegen 19.15 Uhr die Kreisstraße 2085 von Neckarwestheim in Richtung Pfahlhof. Nach einer Rechtskurve fuhr sie aufgrund von Unachtsamkeit in den Grünstreifen und geriet ins Schleudern. Anschließend kam der Fiat Panda von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 4.000 Euro und ein Leitpfosten wurde beschädigt.

Schwaigern: Polizist nach Einsatz verletzt

Bei einem Einsatz wegeneiner randalierenden Person am frühen Donnerstagmorgen in Schwaigern wurde ein Polizeibeamter verletzt. Rettungskräfte meldeten gegen 3 Uhr, dass sie von einem Mann, der ärztlich versorgt werden sollte, angegriffen wurden und baten aufgrund der Aggressivität des Mannes um Unterstützung der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Die Streifenwagenbesatzung brachte den 38-Jährigen zur Behandlung zum Rettungswagen als er einen Polizisten gegen die Schulter schlug. Während ihm Handschellen angelegt wurden, wehrte sich der Mann so sehr, dass er und ein Polizist zu Boden stürzten. Hierdurch wurde der Beamte verletzt und konnte seinen Dienst nicht weiter antreten. Der 38-Jährige wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

