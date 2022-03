Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Diebstahl an Kirche

Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom Freitag, den 25.02. bis Mittwoch, den 16.03.2022 verschiedene Blechelemente und -abdeckungen außerhalb einer Kirche am Marktplatz in Weikmersheim. An der Kirche finden aktuell Sanierungsarbeiten statt. Der entstandene Schaden lässt sich bislang nicht beziffern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Weikmersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbruch in eine Metzgereifiliale - Zeugen gesucht

Zwischen Montagvormittag gegen 10.30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr brachen Unbekannte in eine Metzgereifiliale in der Gewerbestraße in Lauda-Königshofen ein. Sie gelangten in das Gebäude, verwüsteten den Ladenbereich und entwendeten verschiedene Wurstwaren mit einem Wert in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 bis 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Wertheim: Sachbeschädigung an Türe

Eine unbekannte Person schlug in der Nacht zum Sonntag die Glasscheibe einer Türe eines Eiscafés in der Brückengasse in Wertheim ein. Die Holztüre befindet sich in dem schlecht einsehbaren und schmalen Haspelgäßle. Durch die Täterin oder den Täter wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat werden von dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Lauda-Königshofen: Gefährliches Überholmanöver

Ein Sachschaden von rund 4.500 Euro ist die Bilanz eines missglücken Überholmanövers auf der Landesstraße 511 bei Lauda-Königshofen. Der 61-jährige Fahrer eines Mazdas war gegen 17 Uhr von Oberlauda kommend in Richtung Heckfeld unterwegs, als er zum Überholen des Seats eines 59 Jahre alten Mannes ansetzte. Er bemerkte einen Ford Mondeo auf der Gegenfahrbahn erst während des Überholmanövers. Durch eine Vollbremsung des entgegenkommenden Fahrzeugs und einem Ausweichen des Fords und des Seats, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mazda streifte jedoch den ausweichenden Seat beim Wiedereinscheren am vorderen linken Kotflügel. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

