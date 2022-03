Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Gülle ausgelaufen

Am Dienstagnachmittag flossen nach einem Verkehrsunfall zirka 50 bis 100 Liter Gülle in den Pfarrbach. Ein 70-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem mit Gülle beladenen Traktorgespann auf der Landesstraße von Neufels kommend in Fahrtrichtung Neuenstein unterwegs. In der Ortsmitte von Kirchensall kam der Siloanhänger mit den rechten Reifen an den Bordstein und im Anschluss daran komplett ins Taumeln. In einer Linkskurve stürzte der Hänger dann nach rechts um und prallte auf den Bordstein. Woraufhin Gülle aus dem Silo floß. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, außerdem wurden die Wasserbehörde sowie der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn verständigt. Bei dem Unfall wurden der Siloanhänger sowie der Bordstein, auf den dieser gefallen war, beschädigt.

Öhringen: Arbeitsunfall mit Minibagger

Schwer verletzt wurde ein 37-Jähriger am Dienstagnachmittag bei Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Öhringen. Ein Arbeiter verwendete einen Minibagger um einbetonierte Terrassenplatten zu entfernen. Als sich eine festsitzende Platte löste, drehte sich der Bagger plötzlich nach rechts. Da sich zeitgleich ein 37 Jahre alter Mann im Schwenkbereich der Baggerschaufel befand, wurde dessen Bein zwischen Schaufel und Baggerwand eingeklemmt. Der Arbeiter wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Gegen Auto gefahren

Am Dienstagnachmittag verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro und machte sich danach aus dem Staub. Der Schadenverursacher fuhr zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr mit seinem Auto gegen einen in der Austraße, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, abgestellten Jeep Cherokee Chrysler. Ohne sich um den dadurch angerichtet Schaden zu kümmern, entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Parkrempler

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine bislang unbekannte Person am Dienstagmorgen in Öhringen einen geparkten PKW. Der Besitzer eines Mercedes stellte diesen gegen 8.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Rendelstraße ab. Als er um 11.20 Uhr wieder an seinen Wagen zurückkehrte, stelle er einen frischen Schaden am linken vorderen Stoßstangeneck fest. Jemand musste beim Rangieren mit seinem Fahrzeug an dem PKW hängen geblieben sein. Anstatt jedoch seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall der Polizei zu melden, machte sich der Schadensverursacher aus dem Staub. Der an dem Mercedes entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug gehen an das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell