POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Neudenau-Siglingen: Brand in Lagerhalle Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagvormittag in einer Lagerhalle in Neudenau-Siglingen eine Palette in Brand. Die mit Estrichkleber beladene Palette, die sich in der Firma im Tektonweg befand, fing gegen 10 Uhr an zu brennen. Hierdurch kam es im ...

mehr