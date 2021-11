Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in ehemalige Gaststätte

Vreden (ots)

Gewaltsam sind Unbekannte in eine ehemalige Gaststätte in Vreden eingedrungen. Zu dem Geschehen an der Winterswyker Straße kam es zwischen Samstag, dem 30.10.2021, 15.00 Uhr, und Samstag, dem 06.11.2021, 12.00 Uhr. Im Inneren traten die Einbrecher mehrere Türen ein. Beute machten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

