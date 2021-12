Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei schaltet Hinweisportal - Feuerwehr bei Scheunenbrand im Großeinsatz - Hund biss Fußgänger

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Polizei schaltet Hinweisportal

Am Samstagnachmittag haben sich in Backnang ca. 30 rivalisierende Jugendliche zu einer Auseinandersetzung beim Spielplatz in der Annonaystraße getroffen. Nach vorliegenden Erkenntnissen sollen sich die Tatverdächtigen gezielt über Social-Media-Kanäle zu der Schlägerei verabredet haben, bei der auch Schlagstockähnliche Gegenstände zum Einsatz gekommen sein sollen. Anwohner bzw. Passanten haben die Polizei über das Geschehen gegen 16 Uhr informiert, die dann mit mehreren Streifen im Einsatz war. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen sichtbar verletzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise hierzu werden unter Tel. 07361/5800 erbeten. Zudem wurde auch ein Hinweisportal https://bw.hinweisportal.de geschaltet, auf welchem Videoaufnahmen oder sonstige Hinweise auf digitalem Wege den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden können.

Zum besseren Verständnis wird die ursprüngliche Pressemeldung vom 27.12.2021 hier beigefügt:

Backnang: Rivalisierende Jugendliche

Am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr kam es in der Gartenstraße zur Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Weil etwa 30 Personen daran beteiligt waren, begab sich die örtliche Polizei mit Unterstützungskräften aus Winnenden, Waiblingen und Fellbach mit acht Polizeistreifen in den Einsatz. Bei deren Eintreffen flüchteten viele der anwesenden Personen. Einige von ihnen konnte in der Folge noch im Nahbereich der Gartenstraße von Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Hintergrund der Auseinandersetzung, bei der auch laut Zeugenberichten ein schlagstockähnlicher Gegenstand zum Einsatz gekommen sein soll, ist noch unklar. Einige Jugendliche wurden offensichtlich bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Es gibt Hinweise, dass sich die rivalisierenden Gruppierungen im Vorfeld über Social -Media-Kanäle am Samstagnachmittag verabredet hatten. Die Polizei Backnang hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen. Hierzu werden Zeugen sowie mögliche Geschädigte gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Fellbach-Oeffingen: Grabschmuck entwendet

Auf dem Friedhof in der Geschwister-Scholl-Straße wurde zwischen Sonntag und Freitag (19.12. bis 24.12.2021) auf einem Grab der Weihnachtsschmuck entwendet. Der Vorfall wurde nachträglich polizeilich gemeldet. Nun bittet die Polizei in Schmiden um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Fellbach: Von Hund gebissen

Ein 39-jähriger Fußgänger lief am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Meißenstraße und begegnete dort einer Frau, die mit ihrem Hund beim Gassigehen war. Nach dem Passieren drehte sich plötzlich der Hund und verletzte den 38-Jährigen mit einem Biss ins Gesäß. Die Hundehalterin, die nach dem Vorfall weiterging, war bekleidet mit einem langen schwarzen Mantel mit Kapuze. Ihr Hund war groß und trug ein blau leuchtendes Halsband. Weitere Hinwiese zum Vorfall und auf die noch unbekannte Hundebesitzerin wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

Kaisersbach: Brand einer landwirtschaftlichen Scheune

Ein Großeinsatz für die örtliche Feuerwehr wegen eines Scheunenbrandes wurde am Dienstagmittag ausgelöst. Kurz nach 12 Uhr hatte in der Heidenbühlstraße in Gmeinweiler eine landwirtschaftliche Holzscheune Feuer gefangen, die letztlich komplett ausbrannte und somit auch zerstört wurde. Ein 44-jähriger Mann, der zu Beginn des Brandausbruches noch Löschversuche unternahm, wurde mit einer weiteren Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide zogen sich vermutlich Rauchgasvergiftungen zu. Der Sachschaden an der ca. 500 Quadratmeter großen Scheune beläuft sich auf ca. 500.000 Euro, inklusiv der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage. In der Scheune befand sich ca. 50 Kubikmeter Hackschnitzel, eine Werkstatt sowie landwirtschaftliche Geräte. Die örtliche Feuerwehr war mit Unterstützung aus Welzheim mit 53 Mann und 7 Einsatzfahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagenbesatzungen, Notarzt sowie Einsatzleitung vor Ort. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vom Feuer nicht erfasst und blieb unversehrt. Die Polizei Welzheim übernimmt die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache.

