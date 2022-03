Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neudenau-Siglingen: Brand in Lagerhalle

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagvormittag in einer Lagerhalle in Neudenau-Siglingen eine Palette in Brand. Die mit Estrichkleber beladene Palette, die sich in der Firma im Tektonweg befand, fing gegen 10 Uhr an zu brennen. Hierdurch kam es im Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Umweltschaden ist nicht eingetreten. Am Gebäude und dem gelagerten Material entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell