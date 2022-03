Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sperrmüll brennt

Die Ladung eines Müllfahrzeugs geriet am Dienstagmorgen in Heilbronn aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer des Lasters war gegen 8.45 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße unterwegs, als er bemerkte, dass der aufgeladene Sperrmüll brannte. Der Mann konnte den Sperrmüll abkippen bevor die Flammen auf sein Fahrzeug übergriffen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei dem Brand entstand glücklicherweise kein Schaden.

Bad Rappenau-Fürfeld: Mit Lackfarbe Fahrzeuge beschmiert

Eine unbekannte Person hat am Dienstagabend in Bad Rappenau-Fürfeld ein Auto und ein Wohnmobil mit blauer Farbe besprüht. Der Täter oder die Täterin machte sich zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr an den in der Wilhelm-Hauff-Straße abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Durch die Farbe entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Bei rot in den Kreisverkehr und geflüchtet

Obwohl die Ampel rot zeigte, fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in den Heilbronner Saarlandkreisel ein und stieß mit dem VW einer 49-Jährigen zusammen. Das unbekannte Fahrzeug war am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr von der Neckartalstraße in Richtung Lauffen in den Kreisverkehr eingefahren. Die 49-Jährige, die mit ihrem Golf den Kreisel aus Richtung Innenstand kommend befuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Die Frau leitete eine Vollbremsung ein und konnte sehen wie der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in Richtung Innenstadt davonfuhr. Er oder sie kümmerte sich nicht um den Unfall und meldete sich auch nicht bei der Polizei. Am VW entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 28330, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall - 10.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und circa 10.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Auffahrunfalls zwischen Heilbronn und Biberach am Dienstagnachmittag. Eine 66-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr die Kreisstraße 9560 in Richtung Biberach als sie nach links in die Böllinger Mühle abbiegen wollte und ihren VW Passat hierfür abbremste. Der hinter dem Passat befindliche 28-Jährige fuhr mit seinem Skoda auf den VW auf. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

A6 / Neuenstein: Kleintransporter im Fokus

17 Verstöße bei genauso vielen kontrollierten Fahrzeugen hat die Verkehrspolizei in Weinsberg am Dienstagvormittag festgestellt. Fünf Fahrzeugführern musste zudem die Weiterfahrt untersagt werden. Die Kontrolle von Kleintransportern hatte sich die Verkehrspolizei auf der Autobahn 6 zur Aufgabe gemacht. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein Kleinlaster durch Streifen zu einer eigens eingerichteten Kontrollstelle auf einen Rastplatz gelotst. Hier wurden die Fahrzeuge und ihre Fahrer auf Herz und Nieren geprüft. Die Schwerpunkte der Kontrolle, deckten sich mit den festgestellten Verstößen. Neben Überladung, Ladungssicherung und Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz stellten die Beamten auch vier Verstöße gegen das dortige Überholverbot fest.

Kirchardt: Auffahrunfall wegen Wildschweinen

Ein Leichtverletzter und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls bei Kirchardt am Mittwochmorgen. Wegen mehrerer Wildtiere auf der Fahrbahn der Landesstraße 1110 in Richtung Berwangen bremste ein 40-Jähriger seinen BMW gegen 6.30 Uhr stark ab. Ein hinter dem BMW fahrender 59-Jähriger mit seinem Ford Galaxy fuhr auf diesen auf. Der BMW-Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell