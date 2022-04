Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Einbruch in Wohnhaus +++ Norden - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Groothusen in der Gemeinde Krummhörn eingebrochen. Die Täter stiegen nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwoch und Sonntag über die Terrasse in ein Haus in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auto zerkratzt

In der Straße Mackeriege in Norden wurde am Wochenende ein geparktes Auto beschädigt. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter den Lack an der Fahrerseite eines Seat Ibiza. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell