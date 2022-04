Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht +++ Wittmund - Glätteunfälle

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Friedeburg ereignet hat. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels an der Friedeburger Hauptstraße gegen einen blauen VW Golf Plus. Der Golf wurde beschädigt, doch der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Glätteunfälle

In Wittmund kam es am Donnerstag zu Glätteunfällen. Gegen 10.50 Uhr war ein 43-jähriger Mann mit einem Lastwagen auf der Auricher Straße (B 210) unterwegs und fuhr nach ersten Erkenntnissen auf glatter Fahrbahn auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Der 56-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen 13.50 Uhr geriet zudem auf der Carolinensieler Straße in Höhe Funnix eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin alleinbeteiligt auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und fuhr in einen Straßengraben. Sie blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug musste geborgen werden.

