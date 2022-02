Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Auffällig gekleideter Mann beschädigte Türe

Bonn (ots)

Am 08.02.2022 haben wir in unserer Pressemitteilung von 09:25 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5140991) auf richterlichen Beschluss mit Foto nach einem Unbekannten gesucht, der am 07.12.2021 gegen 03:40 Uhr die elektrische Türe eines Geldinstituts in der Bonner Innenstadt erheblich beschädigt hat. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte inzwischen ein 30-jähriger Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien ist damit hinfällig geworden.

