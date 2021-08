Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 06.08. bis 08.08.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an einem Wohnwagen - Zeugen gesucht! Varel - In der Nacht von Dienstag, 03.08.2021, auf Mittwoch, 04.08.2021, durchtrennten bislang unbekannte Täter auf dem städtischen Campingplatz das Antennenkabel der Satellitenanlage an einem Wohnwagen. Die Polizei Varel führt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der örtlichen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Sachbeschädigung an der Oberschule - Zeugen gesucht! Varel - Erneut wurde eine Außenfassade der Oberschule Obenstrohe mit Graffiti verunstaltet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht! Zetel - In der Zeit vom späten Samstagabend, 23:30 Uhr, bis zum frühen Sonntagmorgen, 03:16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen an der Straße Dünkirchen parkenden Pkw Skoda Octavia aus dem Zulassungsbezirk Leer, indem sie eine Scheibe einschlugen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallfluchten in Varel und Zetel

Am Freitagmittag und Freitagnachmittag kam es in Varel und in Zetel jeweils zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. In beiden Fällen ereigneten sich diese auf Kundenparkplätzen hiesiger Verbrauchermärkte. Dank aufmerksamer Zeugen konnten Verursacherdaten erhoben werden. In beiden Fällen wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Varel - Am Samstagvormittag nahm eine 22-jährige Frau aus Varel ihren E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb obwohl der Versicherungsschutz für das versicherungspflichtige Elektrokleinstfahrzeug erloschen war. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

