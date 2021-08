Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 06.08.2021 bis 08.08.2021

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von vier Autorädern

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Grundstück eines Autohauses in der Güterstraße alle vier Reifen eines Pkw entwendet. Der bislang unbekannte Täter hatte offensichtlich gute Kenntnisse im Kfz-Bereich, denn die vordere Bremsanlage wurde auch noch fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000.- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Brand

Am Freitagmorgen, gegen 11.00 Uhr, fuhr die Feuerwehr zu einem angeblichen Wohnungsbrand in der Posener Straße, da der dortige Brandmelder ausgelöst hatte. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, konnte man feststellen, dass lediglich eine Pfanne mit Essen und eine Plastikdose angeschmort waren. Glücklicherweise kam es nur zu einer relativ starken Rauchentwicklung, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Sonstiges

Am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, fiel in der Virchowstraße ein relativ großer Ast auf einen Pkw und beschädigte diesen nicht unerheblich. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherung bzw. Entsorgung des Astes.

Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei in Wilhelmshaven mitgeteilt, dass in der Nacht, gegen 04.00 Uhr, ein 39jähriger Wilhelmshavener mit seinem E-Scooter alleinbeteiligt gestürzt sei. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen wurde der Mann noch in der Nacht ins Krankenhaus nach Westerstede verlegt.

Zeugen des Sturzes werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell