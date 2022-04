Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 03.04.2022

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter einem 42-jährigen Mann aus Esens mit der Faust ins Gesicht. Die Tat soll sich auf dem Gelände einer Diskothek in der Westerlooger Straße in Aurich - Middels zugetragen haben. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Diebstahl

Aurich - Ein 21-jähriger Mann aus Aurich betrat am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ein Grundstück im Moosbeerweg in Aurich und wollte ein dort befindliches GoKart entwenden. Aufmerksame Nachbarn wurden auf den Vorfall aufmerksam und konnten den Mann aufhalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wohnungseinbruch

Aurich - Über den Balkon verschaffte sich ein unbekannter Täter am Samstag, in der Zeit von 04:30 Uhr bis 15:00 Uhr, Zutritt in die Wohnung des Geschädigten. Die Tat fand im Lerchenweg in Aurich statt. Mit Diebesgut verließ der Täter die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln einen PKW geführt Aurich - Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 22-jährigen Mann aus Ihlow, welcher zuvor die Graf-Edzard-Straße in Aurich mit seinem PKW befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Großefehn - Ein unbekannter Fahrzeugführer bog am Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, mit seinem Fahrzeug von der B 436 nach links in die Straße "Hohe Thee" ab. Beim Abbiegevorgang kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Rasenfläche und prallte gegen ein Straßenschild. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Unter dem Einfluss von Alkohol gefahren

Norden - Am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Heerstraße in Norden den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei wurde festgestellt, dass der 52-jährige Mann aus Norden erheblich alkoholisiert war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Osteel - Am Samstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es in Osteel an der der sog. "Todeskreuzung" zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 29-jähriger Mann aus Emden fuhr mit seinem PKW auf dem Woldeweg und wollte die Schoonorther Landesstraße überqueren. Dabei stieß er mit dem PKW eines 39-jährigen Mannes aus Norden zusammen, welcher die Schoonorther Landesstraße in Richtung Pewsum befuhr. Der Norder wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Landkreis Wittmund

Betrug

Wittmund - Über einen Messengerdienst erhielt ein 69-Jähriger eine Nachricht seiner angeblichen Tochter. In dieser wurde er gebeten, die neue Handynummer seiner Tochter abzuspeichern. Im anschließenden Chatverlauf wurde er dazu aufgefordert, Rechnungen für seine Tochter zu begleichen. Er überwies diverse Geldbeträge in vierstelliger Höhe.

Tankbetrug

Westerholt - Eine unbekannte Frau tankte am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, ihren PKW mit Benzin, ohne den ausstehenden Betrag im Anschluss zu begleichen. Nach dem Tankvorgang ging die Frau zunächst in die Filiale, bezahlte dort aber lediglich einen Lottoschein sowie Brötchen. Das Geschehen wurde von der Überwachungskamera der Tankstelle gefilmt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist ca. 60-70 Jahre alt und ca. 165 cm groß mit grauen kurzen Haaren, trug eine Brille und war gekleidet mit einer grauen Jacke sowie einer blauen Jeanshose. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Renault Clio einer Autovermietung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 04462 911 115.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Westerholt - Am Samstagnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Trecker den Waldweg ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Mann gegen 17:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

