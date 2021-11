Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkrs. KN) Golf macht sich beim Beladen selbständig

Gaienhofen (ots)

Völlig überraschend hat sich am Sonntagabend ein VW Golf selbständig gemacht, gerade als der Besitzer das Auto beladen hat. Auf dem abschüssigen Stück in der Sonnenhalde geriet das 18 Jahre alte Auto in der Folge dann auf eine Grundstücksummauerung, wo es sich regelrecht verkeilte und von der Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften anrückte, geborgen werden musste. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es war nach der Bergung nicht mehr fahrbereit und ein Fall für den Abschleppdienst. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro an der Mauer und am Auto aus.

