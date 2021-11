Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Zu schnell in die Ausfahrt

Steißlingen (ots)

Mit zu hohem Tempo ist ein Motorradfahrer am Montagmorgen auf der Fahrt Richtung Konstanz von der B33 in die Ausfahrt Steißlingen abgebogen. Der 28-Jährige auf seiner BMW verlor beim Abbiegen deshalb die Kontrolle über sein Motorrad und schleuderte in das Bankett. Dabei wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor hatte der Bike noch ein anderes Auto überholt, das schon auf der Abbiegespur war. Den Schaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell