Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schweindorf - Ortsschilder gestohlen +++ Wittmund - Lastwagen von Fahrbahn abgekommen +++ Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Schweindorf - Ortsschilder gestohlen

Unbekannte haben in Schweindorf zwei Ortsschilder gestohlen. In der Nacht zu Montag, 04.04.2022, entwendeten Unbekannte das gelbe Ortsschild mitsamt Mast an der Gemeindestraße Stockackerweg. Eine Woche zuvor war bereits das Schild an der Ortseinfahrt Esenser Straße (L6) aus Richtung Westerholt kommend gestohlen worden. Die Polizei Holtriem bittet um Hinweise unter Telefon 04975 756940.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Lastwagen von Fahrbahn abgekommen, 202200423416 Ein Lastwagen ist am Sonntag in Wittmund-Leerhafe von der Fahrbahn abgekommen. Ein 55 Jahre alter Mann aus Leer fuhr gegen 15.30 Uhr mit dem Lkw auf der Straße Rispelerhelmt in Richtung Wiesedermeerer Hautptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts auf den Grünstreifen. Er touchierte einen Leitpfosten und zwei Telefonmasten. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in Wittmund-Willen. Gegen 18 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter auf der Straße Kreyenburg und geriet in einem Kurvenbereich offenbar auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender VW-Fahrer musste ausweichen und touchierte einen Leitpfosten. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

