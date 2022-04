Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrerin überschlug sich +++ Südbrookmerland - Fahrzeug nicht versichert +++ Wiesmoor - Radfahrer mit Auto kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrerin überschlug sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in Ihlow. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin war auf der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Mini offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Südbrookmerland - Fahrzeug nicht versichert

In Südbrookmerland hat die Polizei am Montag gegen 11.30 Uhr einen VW-Fahrer auf der Auricher Straße angehalten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Das Autokennzeichen wurde sichergestellt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Wiesmoor - Radfahrer mit Auto kollidiert

In Wiesmoor ist ein 18-jähriger Radfahrer am Montag mit einem Auto kollidiert. Gegen 7.45 Uhr querte der 18-Jährige nach ersten Erkenntnissen mit dem Rad die Fahrbahn der Hauptstraße. Ein 78-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit ihm zusammen. Der 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

