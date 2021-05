Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fiat Transporter entwendet

Waldfeucht (ots)

An der Brabanter Straße entwendeten unbekannte Personen in der Nacht zu Dienstag (4. Mai) einen weißen Ducato-Transporter der Marke Fiat mit dunkelblauer Firmenaufschrift. Am Fahrzeug waren ursprünglich Kennzeichen aus dem Ostalbkreis (AA-) montiert.

