Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Nordwald - Polizei sucht weißen Fiat 500 (Nachtrag)

Lippetal (ots)

Am 19. April 2022 (siehe Pressebericht 20. April) kam es an der Nordwalder Straße zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Lippetal war mit seinem Motorrad auf der Nordwalder Straße in Richtung Nordwald unterwegs. In Höhe der Einmündung Schwarzenweg kam ihm ein Auto auf der Mitte der Straße entgegen. Der Zweiradfahrer musste etwas ausweichen, verlor die Gewalt über seine Maschine und landete im Straßengraben. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR. Der Fahrer des weißen Fiat 500 fuhr einfach weiter, ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. An dem Pkw, mit belgischem Kennzeichen, befindet sich seitlich ein roter Streifen.

Aufgrund der veröffentlichten Presseartikel hatten sich daraufhin eine Zeugin und die Halterin des mutmaßlichen Fluchtwagens mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Durch ihre Aussagen und die spätere Einlassung des zum Unfallzeitpunkt unter Schock stehenden 20-jährigen Motorradfahrers stellte sich im Nachhinein das Unfallgeschehen anders da. Demnach überholte der 20 Jährige den weißen Fiat, wobei nicht gänzlich geklärt werden konnte, ob ein Fahrfehler des Bikers oder eine Fahrbewegung der Autofahrerin unfallursächlich waren. Diese hatte den darauffolgenden Unfall zwar gesehen, sich jedoch hieran nicht beteiligt gefühlt und ihre Fahrt fortgesetzt, nachdem sie erkenne konnte, dass ein anderer Zeuge sich um den leicht verletzten Motorradfahrer gekümmert hatte. Die Polizei bedankt sich für die Meldung der Zeugen. (reh)

