Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter versucht mit einem Stein eine Fensterscheibe des Polizeirevier Sassnitz einzuwerfen

Sassnitz (ots)

Am 22.01.2022 gegen 17:50 Uhr versuchte ein 40-jähriger Deutscher mit einem faustgroße Stein eine Fensterscheibe des Polizeirevieres Sassnitz einzuwerfen. Als ihm dieses nicht gelang, begab er sich in das Polizeirevier. Dort beleidigte er die Beamten und versuchte sie zu provozieren. Diese versuchten ihn zu beruhigen, forderten ihn auf nach Hause zu gehen und brachten ihn aus dem Revier. Vor dem Revier versuchte der Täter die Polizeibeamten anzugreifen. Dieser Angriff wurde durch die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt abgewehrt und der Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Beim Tatverdächtigen wurde erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Gegen ihn wurde Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Am Gebäude des Polizeirevier Sassnitz konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell