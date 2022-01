Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Wohnhaus des Bürgermeister in 17438 Wolgast

Wolgast (ots)

Am 22.01.2022 gegen 20:35 Uhr kam es am Wohnhaus des Bürgermeisters der Gemeine Wolgast zu einer Sachbeschädigung. Der 42-jährige deutsche Geschädigte und seine Lebensgefährtin zeigten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast an, dass sie gegen 20:30 Uhr einen laute Knall hörten. Als sie nachsahen, was passiert war, mussten sie feststellen, dass durch einen unbekannten Täter die Fensterscheibe des Fensters zum Schlafzimmer eingeworfen wurde. Den Täter konnten sie vor Ort nicht mehr feststellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Angaben zu den Hintergründen der Tat konnte der Geschädigte und seine Lebensgefährtin nicht machen. Trotz intensiven Suchmaßnahme im Nahbereich des Tatortes, konnten auch die eingesetzten Polizeibeamten den Täter nicht mehr feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

