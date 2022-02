Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Bad Bramstedt zu vier Einbrüchen in Pkw gekommen.

In der Thomas-Mann-Straße öffneten Unbekannte einen Fiat Ducato und entwendete Werkzeug im Wert von circa 900 Euro.

In der Graf-Stollberg-Straße wurde ein Mercedes Vito geöffnet, aus dem allerdings nichts gestohlen wurde.

Auch im Bissenmoorweg öffneten die Täter ein Handwerkerfahrzeug und klauten Akkuschrauber und Winkelschleifer.

Weiterhin drangen Unbekannte in einen in der Holsatenallee geparkten Transporter ein und entwendeten eine Motorflex.

Die Ermittler der Polizeistation Bad Bramstedt suchen Zeugen und bitten unter 04192 39110 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Laufe der Tatnacht.

