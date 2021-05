Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Am 27.05.2021 gegen 17.20 Uhr ereignete sich in Alfeld an der Kreuzung Bundesstraße 3 / Industriestraße / Nordtangente ein Verkehrsunfall, für den die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 54-jähriger Hildesheimer befuhr mit seinem Pkw VW die Industriestraße und wollte die o.a. Kreuzung in Richtung Nordtangente überqueren. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines 48-jährigen Seat-Fahrers aus Pattensen, der die B 3 in Richtung Elze befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, der Pkw VW wurde anschließend gegen einen Ampelmasten geschleudert. Der VW-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen sowie der Ampelanlage entstand erheblicher Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens war die Ampelanlage abgeschaltet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld (Tel. 05181/91160) in Verbindung zu setzen.

