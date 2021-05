Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Eimsen

Hildesheim (ots)

Am Donnerstag, 27.05.2021, gg. 15:20 Uhr kam es im Alfelder Ortsteil Eimsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw, vermutlich ein schwarzer VW Polo, die Hauptstraße in Eimsen. Beim Umfahren eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkws touchiert der Verursacher mit seinem Fahrzeug einen ihm entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde dabei im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

