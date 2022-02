Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferfallrohre gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Baumheide - Bereits am Dienstag, 01.02.2022, haben unbekannte Diebe an einem Doppelhaus in Baumheide zwei Fallrohre abgebaut.

Ein 61-jähriger Hausbesitzer erstattete eine Strafanzeige, weil bei ihm und seinen Nachbarn zwei Kupferrohre gestohlen wurden. Er grenzte die Tatzeit am Dienstag zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr ein. In dieser Zeit erschienen der oder die Diebe in der Straße Baumheide, wobei der Tatort an einer Sackgasse liegt, die am Ende in einem Grünstreifen und den Wachholderweg mündet.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

