Polizei Bielefeld

POL-BI: Katalysatoren-Diebstähle in Stieghorst und Heepen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst, Heepen - Unbekannte Täter bauten in der Nacht auf Mittwoch, 09.02.2022, zwei Katalysatoren an der Schneidemühler Straße und der Potsdamer Straße aus. Zeugen gesucht.

Eine Bielefelderin stellte ihren grünen VW Polo gegen 18:00 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz an der Schneidemühler Straße zwischen der Stieghorster Straße und der Stettiner Straße ab.

Gegen 03:00 Uhr in der Nacht hörte ein Anwohner Geräusche und sah drei Jugendliche über den Parkplatz laufen. Am nächsten Morgen, um 07:30 Uhr, stellte die 26-järhige Bielefelderin fest, dass der Wagen während der Fahrt ungewöhnlich laut war. In der Werkstatt wurde festgestellt, dass der Katalysator ausgebaut worden war.

Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 12:00 Uhr am Mittwoch schlugen die Fahrzeugteilediebe an der Potsdamer Straße zu. Dort war ebenfalls ein VW Polo betroffen. Der Besitzer, ein 44-jähriger Bielefelder, hatte den blauen Polo auf einem Parkplatz zwischen den Straßen am Krügerhof und Am Schnatbach abgestellt.

Weitere Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell