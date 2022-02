Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Bike-Fahrer wird übersehen und stürzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein 53-jähriger Bielefelder kollidierte am Mittwoch, 09.02.2022, mit einem Elektro-Kleinkraftrad beim Abbiegevorgang auf der Paulusstraße.

Der Bielefelder befuhr mit seinem Dacia Duster gegen 06:40 Uhr die Paulusstraße in Fahrtrichtung Markgrafenstraße. Als er an einer Kreuzung nach rechts in die August-Bebel-Straße abbiegen wollte, stieß er mit einem E-Bike-Fahrer zusammen, der auf dem Fahrradschutzstreifen der Paulusstraße in dieselbe Richtung fuhr, jedoch beabsichtigte, an der Kreuzung geradeaus zu fahren.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 19-jährige Bielefelder mit seinem Gefährt zu Seite und verletzte sich leicht.

Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass das Elektro-Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h nicht zugelassen war. Außerdem wiesen sie den 19-Jährigen darauf hin, dass das Fahren auf dem Fahrradschutzstreifen mit E-Bikes nicht zulässig ist und er einen Helm tragen muss.

Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Im Anschluss wurde der E-Bike-Fahrer zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell